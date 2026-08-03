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03.08.2026 06:31:29
DAIICHI SANKYO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
DAIICHI SANKYO lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,61 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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