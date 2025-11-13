DAIKO DENSHI TSUSHIN präsentierte Quartalsergebnisse

DAIKO DENSHI TSUSHIN hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

DAIKO DENSHI TSUSHIN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 44,74 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28,33 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,39 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at