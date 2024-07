Daimler Truck-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Daimler Truck-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Absatz im zweiten Quartal habe dem Konsens entsprochen, schrieb Analystin Daniela Costa am Montag. Der Geschäftsmix sei dank besserer Nordamerika-Zahlen aber besser als gedacht, da Daimler Truck dort die profitableren Umsätze erziele.

Aktieninformation im Fokus: Die Daimler Truck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Anleger zeigten sich um 15:03 Uhr bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 36,33 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 26,62 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 398 537 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte das Papier um 12,0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2024 wird für den 01.08.2024 terminiert.

