Absichtserklärung 22.10.2025 16:11:41

Daimler Truck, HHLA und Kawasaki bündeln Kräfte für EU-Wasserstoffversorgung - Aktien uneinheitlich

Daimler Truck will mit zusammen mit der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und der japanischen Kawasaki Heavy Industries eine Lieferkette für Flüssigwasserstoff in Europa aufbauen.

Die drei Unternehmen haben dafür laut Mitteilung eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Es soll die Entwicklung einer "zuverlässigen und kosteneffizienten Lieferkette" für grünen Flüssigwasserstoff über den Hamburger Hafen in das europäische Hinterland geprüft werden.

Weitere Unternehmen und Institutionen sollen an der Kooperation mitwirken, um ein Konsortium entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu bilden, heißt es weiter. In den kommenden Monaten sollen die logistischen Anforderungen für den Umschlag und Weitertransport per Straße und Schiene untersucht werden.

Für die Papiere von Kawasaki Heavy Industries ging es in Tokio um 6,90 Prozent hoch auf 10.520 Yen. Daneben geben die Aktien von HHLA via XETRA um 0,47 Prozent nach auf 21,10 Euro, während Daimler Truck inzwischen um 0,11 Prozent ansteigen auf 34,95 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Kawasaki Heavy Industries Ltd (spons. ADRs) 27,79 6,35%

