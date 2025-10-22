Kawasaki Heavy Industries Aktie
WKN: A0DPE4 / ISIN: US4863592014
|Absichtserklärung
|
22.10.2025 16:11:41
Daimler Truck, HHLA und Kawasaki bündeln Kräfte für EU-Wasserstoffversorgung - Aktien uneinheitlich
Die drei Unternehmen haben dafür laut Mitteilung eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Es soll die Entwicklung einer "zuverlässigen und kosteneffizienten Lieferkette" für grünen Flüssigwasserstoff über den Hamburger Hafen in das europäische Hinterland geprüft werden.
Weitere Unternehmen und Institutionen sollen an der Kooperation mitwirken, um ein Konsortium entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu bilden, heißt es weiter. In den kommenden Monaten sollen die logistischen Anforderungen für den Umschlag und Weitertransport per Straße und Schiene untersucht werden.
Für die Papiere von Kawasaki Heavy Industries ging es in Tokio um 6,90 Prozent hoch auf 10.520 Yen. Daneben geben die Aktien von HHLA via XETRA um 0,47 Prozent nach auf 21,10 Euro, während Daimler Truck inzwischen um 0,11 Prozent ansteigen auf 34,95 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Kawasaki Heavy Industries Ltd (spons. ADRs)
|27,79
|6,35%
