Daimler Truck will operativ wieder mehr verdienen - Auftragsplus im Quartal

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will nach einem Gewinnrückgang im neuen Jahr wieder mehr Geld im Tagesgeschäft verdienen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll um 5 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen, wie der DAX-Konzern am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Im vergangenen Jahr war das operative Ergebnis um 15 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro gefallen. Der Umsatz ging wegen der schwierigen Wirtschaftslage in Europa und Asien um drei Prozent auf 54,1 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich belasteten zudem hohe Wertberichtigungen den Gewinn. Je Aktie verdienten die Schwaben 3,64 Euro nach 4,62 Euro im Vorjahr. Die Dividende soll jedoch mit 1,90 Euro stabil bleiben.

Im Industriegeschäft - sprich ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - ging die operative Marge um einen Prozentpunkt auf 8,9 Prozent zurück. Im neuen Jahr will der Konzern hier 8 bis 10 Prozent erreichen. Hoffnung macht der gute Auftragseingang im Schlussquartal: Während im Gesamtjahr die Bestellungen um zwei Prozent sanken, stiegen die Orders im vierten Quartal um 15 Prozent auf 124.046 Fahrzeuge./men/stk