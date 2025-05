NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Konzern bleibe sein Favorit ("Top Pick") unter den Lkw-Herstellern, schrieb Analyst Akshat Kacker in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar anlässlich einer Investorenveranstaltung in London. In unsicherem Terrain vollziehe man einen Drahtseilakt, schrieb er mit Blick unter anderem auf die US-Zollpolitik. Für die kurzfristigen Aussichten im Lkw-Sektor bleibt der Experte gleichwohl vorsichtig und bevorzugt Papiere von Reifenherstellern. Der Kapitalmarkttag im Juli könnte aber bei Daimler Truck als Kurstreiber fungieren./rob/ajx/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / 00:15 / BST



