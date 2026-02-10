10.02.2026 06:31:29

Daishin Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Daishin Securities hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 420,49 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Daishin Securities 464,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 410,58 Prozent auf 1 811,96 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 354,88 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2454,48 KRW gegenüber 1938,00 KRW im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Daishin Securities im vergangenen Geschäftsjahr 5 084,61 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 243,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daishin Securities 1 481,66 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2102,50 KRW und einen Umsatz von 807,50 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
