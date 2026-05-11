Daishin Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Daishin Securities präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1726,51 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daishin Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 1073,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Daishin Securities im vergangenen Quartal 2 401,39 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 462,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daishin Securities 426,91 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at