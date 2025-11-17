Dalrada Financial legte Quartalsergebnis vor

Dalrada Financial hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dalrada Financial ein EPS von -0,070 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,01 Prozent zurück. Hier wurden 4,1 Millionen USD gegenüber 6,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at