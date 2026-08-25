Daming Electronics A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daming Electronics A gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Daming Electronics A ebenfalls ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 751,3 Millionen CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 751,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at