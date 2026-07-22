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WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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22.07.2026 17:17:48

Dammbruch oder PR-Aktion?: "Aufsehenerregend": Warum der OpenAI-Hack die Branche aufschreckt

Bei OpenAI läuft ein Experiment aus dem Ruder: Eigentlich sollte die KI nur einen Test lösen, am Ende hackte sie eigenständig eine fremde Firma. Experten ordnen bei ntv.de das eigenständige Vorgehen ein und erklären, welche Lehren die Branche daraus ziehen muss.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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