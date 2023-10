Dänemark nimmt offiziell erste F-35-Kampfjets in Empfang

SKRYDSTRUP (dpa-AFX) - Dänemark hat am Sonntag die Lieferung der ersten F35-Kampfjets vom US-Flugzeughersteller Lockheed Martin mit einer symbolischen Übergabe begangen. Kronprinz Frederik, Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen sowie weitere Politiker und Militärs empfingen dazu eine Delegation des Unternehmens auf der Luftwaffenbasis Skrydstrup, etwa 60 Kilometer nördlich der deutschen Grenze.

Tausende Schaulustige säumten die Landstraßen, um einen Blick auf zwei F-35-Jets zu werfen, die von dem Stützpunkt zu einem eineinhalbstündigen Flug über Dänemark antraten, wie die Nachrichtenagentur Ritzau meldete.

Die ersten vier von insgesamt 27 bestellten Flugzeuge waren Mitte September geliefert worden. Damit sollen die F-16-Kampfjets ersetzt werden, die das Land seit 1980 im Bestand hat. Die ausgemusterten Flugzeuge will Kopenhagen an die Ukraine abtreten. Derzeit werden ukrainische Piloten in Dänemark im Umgang mit den Jets ausgebildet./cmy/DP/men