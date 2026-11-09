Orbit Corporation Aktie
WKN DE: A0M7Q9 / ISIN: INE628H01015
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09.11.2026 14:39:00
Darpa-Programm NOM4D demonstriert Montage im Orbit
Die Raumfahrt der Zukunft wird davon abhängen, dass große Strukturen im All gebaut werden. Das Caltech zeigt, wie das gehen kann.
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