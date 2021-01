Das Börsengeschehen verstehen - und handeln

Die Aktienmärkte sind massiv in Bewegung geraten - wie hat sich das auf das Geschäft ausgewirkt?

Robert Ulm: Im Zuge der aktuellen Ereignisse verzeichnen wir einen deutlichen Anstieg bei Wertpapierdepot-Eröffnungen von Neukunden - vor allem auch Jüngere und Frauen entdecken Wertpapiere für den langfristigen Aufbau ihrer finanziellen Zukunft. Zum einen wollen Kunden von der aktuellen Volatilität - und den niedrigen Einstiegskursen - an den Börsen profitieren. Zum anderen bemerken wir, dass die Menschen diese Zeit auch dazu nutzen, sich aktiv mit ihrer finanziellen Zukunft zu beschäftigen.

Das bedeutet, die Hello bank! profitiert von der Krise?

Vor allem profitieren unsere Kunden. Denn es geht darum, besonders in einem schwierigen Umfeld, die Chancen zu erkennen und die Risiken - des Handelns oder Nicht-Handelns - abzuwägen. Das Sparbuch hat keine Zukunft. Sparpläne, zum Beispiel mit börsengehandelten Fonds, sogenannte ETFs, sind da eine sinnvolle Alternative, gerade auch für Börsen-Einsteiger. Turbulenzen an den Börsen, wie wir sie derzeit erleben, sind noch nie dagewesen. Aber: Emotionen sind keine guten Ratgeber. Es gilt, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren: den langfristigen Vermögensaufbau und -erhalt. Und dabei hilft es, das Börsengeschehen zu verstehen. Die Hello bank! als Marktführer und Pionier im Online Brokerage unterstützt dabei ihre Kunden seit 25 Jahren und bietet mit der Hello bank! Akademie (hellobank.at/akademie) ein wertvolles - und kostenloses - Angebot an Finanzwissen.

Apropos Marktführer im Online Brokerage: Was sind die neuesten Entwicklungen?

Auch wenn die Zeiten für Anlageentscheidungen gerade nicht einfach sind - wir bemühen uns seit 25 Jahren und auch weiterhin, Entscheidungen über die finanzielle Vorsorge durch unser Produkt-, Service- und Wissensangebot so einfach wie möglich zu machen. Wir setzen dabei auf den weiteren Ausbau der digitalen Möglichkeiten. Die Depot-Eröffnung kann vollkommen digital - also auch von zuhause - durchgeführt werden. Auch Sparpläne kann man online eröffnen und ganz flexibel die Sparraten bei Bedarf anpassen. Die Hello bank! bietet mit rund 1.000 sparplanfähigen Produkten das flexibelste Sparplan-Angebot in Österreich. Auf unserer Website findet man umfassende Finanzmarkt-Informationen und Börsenkurse sind größtenteils in Echtzeit kostenlos abrufbar. So können Chancen an den Finanzmärkten zu jeder Zeit und an jedem Ort bequem genutzt werden. Unsere rund 80.000 Kunden sind online-affine Menschen. Zusätzlich zu unseren digitalen Tools und Apps bieten wir aber auch die Möglichkeit, unsere Service- und Trading-Hotlines zu nutzen oder einen persönlichen Termin in einem unserer Kundencenter zu vereinbaren. Und natürlich freuen wir uns, dass die Hello bank! als "Branchen-Champion 2020" (ÖGVS Gesellschaft für Verbraucherstudien) mit dem 1. Platz in der Kundenzufriedenheit unter den Online Brokern ausgezeichnet wurde.