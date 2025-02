Das sind die Top-Positionen in Carl Icahns Portfolio im vierten Quartal 2024

A A Drucken

Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es auch im vierten Quartal 2024 überschaubare Veränderungen.

Im Depot von Carl Icahn kam es im vierten Quartal 2024 zu wenigen Veränderungen. Während das Depot im dritten Jahresviertel 2024 noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 9,88 Milliarden US-Dollar umfasste, fiel dieses im vierten Quartal auf rund 7,42 Milliarden US-Dollar. Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar aber nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegt. Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen nach ihrem Wert im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 31. Dezember 2024. Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Bildquelle: Neilson Barnard/Getty Images for New York Times,Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images