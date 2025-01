Berkshire Hathaway-Depot: Dieser Dividendenregen erwartet Warren Buffett im Jahr 2025

• Dividendenzahlungen von 4,5 Milliarden US-Dollar für Berkshire Hathaway im Jahr 2025• Apple, Coca-Cola und Occidental Petroleum zählen zu den größten Dividendenzahlern im Portfolio• Buffett setzt auf langfristige Investments in verlässliche Dividendenzahler

Unterbewertete Aktien kaufen und diese über einen möglichst langen Zeitraum halten: Das ist das Grundprinzip von Value Investing und auch im Depot von Berkshire Hathaway-Chef Warren Buffett sichtbar. Doch Buffett hat darüber hinaus eine Vorliebe für Unternehmen, die ihre Aktionäre in Form von Ausschüttungen am Unternehmenserfolg beteiligen. Allein 2025 wird Buffett voraussichtlich 4,5 Milliarden US-Dollar an Dividenden einnehmen - der größte Teil dieser Summe kommt dabei von den folgenden Größen in seinem Portfolio, wie "The Motley Fool" ausgerechnet hat.

Apple steuert 300 Millionen US-Dollar bei

Die größte Beteiligung von Berkshire Hathaway, der Techriese Apple, wird an seinen Investor Warren Buffett im Jahr 2025 voraussichtlich Dividendenzahlungen von 300 Millionen US-Dollar leisten. Dabei hätte es noch deutlich mehr sein können, denn Warren Buffett hat sich in den letzten Monaten von einem großen Teil seiner Apple-Beteiligung getrennt.

Apple gilt seit geraumer Zeit als verlässlicher Dividendenzahler, seit dem Jahr 1987 gibt es regelmäßig Ausschüttungen an die Anteilseigner. Im November 2024 hatte Apple seine Quartalsdividende auf 0,25 US-Dollar je Anteilsschein festgelegt. Eine massive Einkommensquelle an passiven Zahlungen, die Berkshire somit für seine zuletzt 300.000.000 Apple-Aktien aufgetan hat.

American Express: Mehr als 424 Millionen US-Dollar an Dividenden

Vom Kreditkartenanbieter American Express, von dem Berkshire Hathaway im dritten Quartal 2024 151.610.700 Aktien besaß, kommen den Berechnungen zufolge 2025 rund 424,5 Millionen US-Dollar an Dividenden. AmEx gilt als Dauerkandidat im Berkshire-Depot, bereits seit 1991 kassiert Berkshire regelmäßig Ausschüttungen durch seine Beteiligung. Zuletzt zahlte das Finanzunternehmen pro Quartal für jede Aktie 0,70 US-Dollar an seine Anteilseigner aus, seit dem Jahr 2000 ist die Dividende Angaben der NASDAQ zufolge kontinuierlich gestiegen.

Kraft Heinz: 521 Millionen US-Dollar an Dividendenzahlungen für 2025

Rund 100 Millionen US-Dollar mehr - nämlich insgesamt rund 521 Millionen US-Dollar - wird Berkshire Hathaway im Jahr 2025 voraussichtlich vom Lebensmittelkonzern Kraft Heinz an Dividendenzahlungen kassieren. Berkshire profitiert dabei überproportional, denn der Vermögensverwalter ist der größte Kraft Heinz-Aktionär.

Seit 2012 ist der Buffett-Konzern bei dem Lebensmittelriesen investiert - die Aktie hat dabei im Vergleich zu vielen anderen Berkshire-Investments allerdings deutlich underperformed. Buffett hat inzwischen eingeräumt, bei seinem Investment Fehler gemacht zu haben: Dabei nannte er in einem Interview mit CNBC aus dem Jahre 2015 insbesondere den zu hohen Kaufpreis, den er für das Investment auf den Tisch gelegt hatte.

Chevron-Dividenden bei 773 Millionen US-Dollar

Der Ölkonzern Chevron ist ebenfalls ein Großinvestment von Warren Buffett, zum Ende des dritten Quartals hatte Berkshire 118.610.534 Chevron-Aktien im Depot, weshalb sich das Unternehmen als fünftgrößte Beteiligung von Warren Buffett etabliert hat. Dabei gilt der Konzern nach Buffett-Maßstäben noch als Neuling: Erst 2020 hatte sich der Langfristinvestor an Chevron beteiligt.

Zumindest aus finanzieller Sicht hat sich der Anteilskauf aber bereits gelohnt: Der Aktienwert ist gestiegen und für 2025 dürften dem Investmentunternehmen aus diesem Anteil Dividendeneinnahmen von rund 773,34 Millionen US-Dollar zufließen.

Buffetts Lieblingsaktie steuert 776 Millionen US-Dollar bei

Das Urgestein im Depot von Warren Buffett ist der Getränkehersteller Coca-Cola. Seit 1988 hält der Investor Anteile an dem US-Traditionskonzern, der in regelmäßigen Abständen einen großen Anteil zu den Dividendeneinnahmen von Berkshire Hathaway beisteuert. Auch 2025 dürfte es dabei bleiben: Insgesamt werden wohl rund 776 Millionen US-Dollar an Dividenden für die 400.000.000 Aktien von Coca-Cola zusammen kommen.

Seit 62 Jahren in Folge gehört Coca-Cola zu den verlässlichsten Dividendenzahlern - ebenso lange wird die Ausschüttung jährlich angehoben. Wohl auch einer der Gründe, wieso Buffett bereits über lange Zeit an seinem Coca-Cola-Investment festhält.

Rund 796 Millionen US-Dollar von der Nummer Zwei im Depot

Bei der Bank of America sind die Dividendenaussichten unklar. 797.683.307 Aktien hatte Buffett zum dritten Quartal 2024 im Depot, allerdings reduzierte der Starinvestor diese Beteiligung in den vergangenen Monaten kontinuierlich. Mit dem aktuell bekannten Stand der Beteiligung würden von Seiten des Finanzhauses für 2025 Dividenden in Höhe von rund 796,96 Millionen US-Dollar in die Kassen von Berkshire Hathaway fließen. Nur ein Unternehmen aus dem Portfolio des Investmentriesen ist ein größerer Dividenden-Goldesel für den Buffett-Konzern.

Mehr als 911 Millionen US-Dollar von Occidental Petroleum

Insgesamt rund 911,6 Millionen US-Dollar fließen Berkshire Hathaway 2025 voraussichtlich von Occidental Petroleum zu. Das integrierte Öl - und Gasunternehmen war nach dem ersten Aktienkauf im Jahr 2019 zu einem Buffett-Liebling aufgestiegen, der Starinvestor hatte seine Beteiligung zunehmend ausgebaut. Zum Ende des dritten Quartals hatte er 255.281.524 Papiere im Depot, was Occidental zur sechstgrößten Buffett-Beteiligung machte. Dass OXY darüber hinaus der größte Dividendenbeitragszahler für Berkshire ist, dürfte seiner Beliebtheit bei dem Starinvestor keinen Abbruch tun.



Redaktion finanzen.at