Dassault Systemes SE präsentierte Quartalsergebnisse

Dassault Systemes SE hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 EUR je Aktie generiert.

Dassault Systemes SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,405 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,73 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,910 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Dassault Systemes SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,910 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,24 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Dassault Systemes SE einen Umsatz von 6,21 Milliarden EUR eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,32 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 6,30 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at