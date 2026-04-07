Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag stärker.

Der ATX bewegte sich bereits im frühen Handel im Plus und baut seine Gewinne anschließend aus.

"Der Nahost-Krieg bleibt auch in der verkürzten Handelswoche nach Ostern das beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Nachrichten dazu werden mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. In der letzten Woche haben zunächst Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende dominiert, dann aber kam erneut Verunsicherung auf", schreiben die Experten der Helaba in einer Lageeinschätzung. Ausgelöst wurde die Verunsicherung durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Er hatte gedroht, ohne einen Deal nach Auslaufen eines Ultimatums am Dienstagabend US-Zeit (02.00 Uhr MESZ am Mittwochmorgen) den Iran umfangreich anzugreifen. Der Iran hat laut diversen Medien einen sofortigen Waffenstillstand abgelehnt und besteht auf ein dauerhaftes Ende des Krieges.

International sind heute auch die Augen auf den heute vom Analyseinstitut Sentix vorgelegten Konjunkturindikator gerichtet. Die erste Stimmungsumfrage des laufenden Monats dürfte laut der Helaba erneut nachgeben, sodass die Indikation für die bekanntere ZEW-Umfrage, die in der kommenden Woche ansteht, negativ wäre.

Unternehmensseitig war es in Österreich bisher ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich nach dem verlängerten Osterwochenende in der Gewinnzone.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,06 Prozent höher bei 23.181,65 Punkten und drehte anschließend ins Minus. Im Laufe des Vormittags dreht er jedoch wieder ins Plus.

Der Iran-Krieg dauert inzwischen sechs Wochen und sorgt für stark gestiegene Ölpreise und im Gegenzug für deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Seit dem letzten Handelstag in Deutschland am vergangenen Donnerstag hat sich die Öl-Referenzsorte Brent mit Auslieferung im Juni vergleichsweise moderate weitere zwei Prozent auf etwas mehr als 111 Dollar verteuert.

Seit Kriegsbeginn zog der Ölpreis um etwas mehr als die Hälfte an. Die Ölpreise sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.

Im Fokus steht das Ultimatum des US-Präsidenten Trump an Teheran. Kurz vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr MESZ zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Energie. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf Trumps Drohung.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Start der neuen Woche mit Gewinnen.

So zeigte sich der Dow Jones zur Startglocke minimal tiefer, schaffte im weiteren Verlauf aber den Sprung über die Nulllinie. Letztlich verabschiedet er sich 0,36 Prozent fester bei 44.669,82 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung hingegen fester und baute seine Gewinne im Verlauf weiter aus. Auch er beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,54 Prozent bei 21.996,34 Zählern.

An der Wall Street überwog am Ostermontag Zurückhaltung. Hintergrund sind geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hält an seiner Frist fest und droht mit Konsequenzen, sollte der Iran nicht einlenken. Teheran hat sowohl einen Waffenstillstandsvorschlag als auch Forderungen zur Öffnung der Straße von Hormus abgelehnt und einen eigenen Plan vorgelegt.

Makrodaten lieferten kaum Impulse: Der US-Arbeitsmarkt entwickelte sich deutlich stärker als erwartet, ohne die Märkte zu bewegen. Auch der ISM-Index für den Dienstleistungssektor zeigte zwar Wachstum, dieses fiel jedoch schwächer aus als zuvor.

ASIEN

Anleger an den Börsen in Asien halten sich am Dienstag zurück.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,10 Prozent fester bei 53.468,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um marginale 0,03 Prozent auf 3.881,17 Zähler.

In Hongkong verabschiedete sich der Hang Seng am Vortag mit einem Minus von 0,70 Prozent bei 25.116,53 Punkten aus dem Handel.

Trotz einer leicht positiven Vorgabe aus dem Ostermontagshandel an der Wall Street dominiert am Dienstag im Handelsverlauf an den ostasiatischen Börsen Zurückhaltung. Dazu tragen weiter steigende Ölpreise bei vor dem Hintergrund der jüngsten Drohungen von US-Präsident Trump gegen den Iran. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuert sich um 1,8 Prozent auf 111,75 Dollar.

Trump hat Iran ein Ultimatum gesetzt, das in der Nacht zu Mittwoch ausläuft, die wichtige Wasserstraße von Hormus freizugeben, andernfalls komme es zu schweren Angriffen auf Energieanlagen des Landes und es werde "in die Steinzeit zurückgebombt". Zugleich soll Iran ein Angebot für einen befristeten Waffenstillstand, das Pakistan als Vermittler unterbreitete, abgelehnt haben.

"Jede Umsetzung der Drohungen, Irans Energieinfrastruktur ins Visier zu nehmen, würde eine erhebliche Eskalation bedeuten und das Risiko von Vergeltungsmaßnahmen erhöhen, die die Energieanlagen am Golf weiter stören könnten", sagt Anlagestratege Vasu Menon von OCBC in Singapur. An en Märkten herrschen somit weiter Stagflationssorgen, also die Angst, dass die Inflation steigt und das Wirtschaftswachstum bremst. US-Daten vom Montag zeigten, dass das Wachstum im Dienstleistungssektor im März nachließ, während die von Unternehmen für Vorleistungen gezahlten Preise so stark stiegen wie seit über 13 Jahren nicht mehr - ein frühes Anzeichen dafür, dass der andauernde Krieg mit dem Iran den Inflationsdruck erhöht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX