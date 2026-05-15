Data Applications informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Data Applications hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,15 JPY. Im Vorjahresviertel waren 30,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Data Applications mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 854,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 44,45 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 25,99 JPY gegenüber 43,37 JPY im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Data Applications im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 65,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,32 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at