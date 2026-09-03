PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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03.09.2026 18:11:27
Data centers are everywhere. Here's what they're doing to the planet.
As data centers multiply to meet AI demand, they're straining power grids, draining water supplies, and reshaping the land and air around them.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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