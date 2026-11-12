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12.11.2026 11:03:39
Data Centers Will Continue to Be Built, Despite Midterm Elections
Big technology companies saw the tide turn against their giant A.I. projects, but they have the means to weather delays.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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