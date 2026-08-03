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03.08.2026 06:31:29
Data Communication System legte Quartalsergebnis vor
Data Communication System präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 14,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,79 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,74 Prozent zurück. Hier wurden 31,02 Milliarden JPY gegenüber 32,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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