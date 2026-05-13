Data Group präsentierte Quartalsergebnisse

Data Group veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,09 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,090 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Data Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at