Data Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Data Group hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,49 Prozent auf 107,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,170 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,060 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,17 Prozent auf 450,36 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte Data Group 479,96 Millionen CAD umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,170 CAD sowie einen Umsatz von 453,75 Millionen CAD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at