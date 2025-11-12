DATA HORIZON präsentierte Quartalsergebnisse

DATA HORIZON hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DATA HORIZON ein EPS von -25,200 JPY in den Büchern gestanden.

DATA HORIZON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at