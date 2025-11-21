Data Storage hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Data Storage hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Data Storage in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 92,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 5,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at