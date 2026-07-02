Data Watts Partners: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Data Watts Partners hat am 29.06.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,12 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,230 CAD. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at