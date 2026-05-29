DataMiners Capital legte Quartalsergebnis vor

DataMiners Capital präsentierte in der am 28.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DataMiners Capital in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,5 Millionen CAD im Vergleich zu 26,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at