Famous Dave'S of America Aktie
WKN: 923780 / ISIN: US3070681065
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06.05.2026 05:43:38
Dave Inc. Q1 Income Rises
(RTTNews) - Dave Inc. (DAVE) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $57.9 million, or $4.02 per share. This compares with $28.8 million, or $1.97 per share, last year.
Excluding items, Dave Inc. reported adjusted earnings of $52.3 million or $3.64 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 46.7% to $158.4 million from $108.0 million last year.
Dave Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $57.9 Mln. vs. $28.8 Mln. last year. -EPS: $4.02 vs. $1.97 last year. -Revenue: $158.4 Mln vs. $108.0 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 16.25 To $ 16.75
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