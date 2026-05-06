Dave Inc. Q1 Income Rises

(RTTNews) - Dave Inc. (DAVE) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $57.9 million, or $4.02 per share. This compares with $28.8 million, or $1.97 per share, last year.

Excluding items, Dave Inc. reported adjusted earnings of $52.3 million or $3.64 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 46.7% to $158.4 million from $108.0 million last year.

Dave Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $57.9 Mln. vs. $28.8 Mln. last year. -EPS: $4.02 vs. $1.97 last year. -Revenue: $158.4 Mln vs. $108.0 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 16.25 To $ 16.75