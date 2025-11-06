|
Dave stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dave hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,34 USD, nach 0,030 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 150,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92,5 Millionen USD umgesetzt.
