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01.10.2026 21:54:05
David Ellison’s Vision for CNN: Same C.E.O and No Bari Weiss, for Now.
David Ellison is negotiating to keep CNN’s chief executive, Mark Thompson, in place without oversight from Bari Weiss, the CBS editor in chief, when the networks’ parent companies merge.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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