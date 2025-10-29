DaVita Aktie
WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088
|
29.10.2025 21:26:53
DaVita Inc. Q3 Income Falls
(RTTNews) - DaVita Inc. (DVA) released a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $150.33 million, or $2.04 per share. This compares with $214.69 million, or $2.50 per share, last year.
Excluding items, DaVita Inc. reported adjusted earnings of $185 million or $2.51 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $3.420 billion from $3.263 billion last year.
DaVita Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $150.33 Mln. vs. $214.69 Mln. last year. -EPS: $2.04 vs. $2.50 last year. -Revenue: $3.420 Bln vs. $3.263 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $10.35 - $11.15
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DaVita Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: DaVita legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DaVita-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.10.25
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: DaVita stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Verlust hätte ein DaVita-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
06.10.25
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DaVita-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.09.25
|S&P 500-Papier DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.09.25
|S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel hätte eine Investition in DaVita von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)