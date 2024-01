DAVOS: Lindner spricht zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums

DAVOS (dpa-AFX) - Zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums in Davos treten am Freitag gleich zwei Bundesminister auf unterschiedlichen Podien auf. Morgens (09.00 Uhr) will Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) darüber diskutieren, wie die Wissenschaft das Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnen kann.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) sitzt danach auf dem allerletzten Podium (11.00 Uhr) des Forums. Unter anderem mit IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde , blickt Lindner auf die globale Entwicklung der Wirtschaft zwischen Inflation und Wachstum./tam/DP/jha