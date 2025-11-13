Daewon Cable stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daewon Cable hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 15,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 50,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 154,79 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daewon Cable 133,19 Milliarden KRW umgesetzt.

