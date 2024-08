DAX 40-Papier Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covestro von vor einem Jahr eingebracht

Das Covestro-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,90 EUR. Bei einem Covestro-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 208,768 Covestro-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Covestro-Aktien wären am 16.08.2024 11 398,75 EUR wert, da der Schlussstand 54,60 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 398,75 EUR entspricht einer Performance von +13,99 Prozent.

Covestro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,31 Mrd. Euro. Der Covestro-Börsengang fand am 06.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Covestro-Aktie lag beim Börsengang bei 26,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

