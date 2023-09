DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Hannover Rück-Investment verdient

Bei einem frühen Investment in Hannover Rück-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Hannover Rück-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Hannover Rück-Aktie letztlich bei 54,71 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 18,278 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 213,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 3 907,88 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 3 907,88 EUR entspricht einer Performance von +290,79 Prozent.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 25,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at