DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 59,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,669 Anteilen. Die gehaltenen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere wären am 17.09.2024 95,44 EUR wert, da der Schlussstand 57,17 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,56 Prozent eingebüßt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 58,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at