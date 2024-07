DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covestro von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Covestro eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Covestro-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Covestro-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 48,98 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Covestro-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,416 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.07.2024 auf 54,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 117,60 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 11,76 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Covestro zuletzt 10,33 Mrd. Euro wert. Das Covestro-Papier wurde am 06.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Covestro-Aktie auf 26,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at