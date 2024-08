DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Covestro von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Covestro gewesen.

Das Covestro-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55,04 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Covestro-Aktie investierten, hätten nun 1,817 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,31 EUR, da sich der Wert eines Covestro-Papiers am 23.08.2024 auf 53,56 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 2,69 Prozent verkleinert.

Covestro wurde am Markt mit 10,11 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des Covestro-Anteils fand am 06.10.2015 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Covestro-Anteilsschein bei 26,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at