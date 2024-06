DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,31 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34,118 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 336,40 EUR, da sich der Wert eines Daimler Truck-Papiers am 31.05.2024 auf 39,17 EUR belief. Damit wäre die Investition um 33,64 Prozent gestiegen.

Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,50 Mrd. Euro. Die Daimler Truck-Aktie ging am 10.12.2021 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Daimler Truck-Papiers auf 28,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at