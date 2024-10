DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Covestro von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Covestro eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.09.2019 wurde die Covestro-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Covestro-Aktie bei 45,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 220,264 Covestro-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 096,92 EUR, da sich der Wert eines Covestro-Anteils am 27.09.2024 auf 54,92 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Covestro einen Börsenwert von 10,37 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Covestro-Anteile an der Börse XETRA war der 06.10.2015. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Covestro-Aktie auf 26,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at