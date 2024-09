DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Daimler Truck-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Daimler Truck-Anteile 33,67 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investierten, hätten nun 297,000 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Daimler Truck-Anteile wären am 20.09.2024 9 578,26 EUR wert, da der Schlussstand 32,25 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -4,22 Prozent.

Alle Daimler Truck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,33 Mrd. Euro. Daimler Truck-Papiere wurden am 10.12.2021 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Daimler Truck-Papiers wurde der Erstkurs mit 28,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at