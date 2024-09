DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Hannover Rück-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hannover Rück-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 155,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64,185 Hannover Rück-Aktien im Depot. Die gehaltenen Hannover Rück-Anteile wären am 05.09.2024 16 489,09 EUR wert, da der Schlussstand 256,90 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 64,89 Prozent.

Der Hannover Rück-Wert an der Börse wurde auf 31,32 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at