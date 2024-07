DAX 40-Wert Porsche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Porsche-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 110,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,906 Porsche-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,49 EUR, da sich der Wert eines Porsche-Papiers am 05.07.2024 auf 71,16 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,51 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Porsche zuletzt 64,42 Mrd. Euro wert. Die Porsche-Aktie wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Porsche-Papiers bei 84,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at