DAX aktuell: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der DAX setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag fällt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 18 462,73 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,803 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,024 Prozent auf 18 586,42 Punkte an der Kurstafel, nach 18 590,89 Punkten am Vortag.

Bei 18 448,27 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 586,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Stand von 18 002,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, wurde der DAX mit 17 766,23 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der DAX mit 16 105,07 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,10 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 0,28 Prozent auf 28,90 EUR), Continental (+ 0,24 Prozent auf 58,56 EUR), Covestro (+ 0,07 Prozent auf 54,74 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 190,90 EUR) und Sartorius vz (-0,13 Prozent auf 239,00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Porsche (-1,83 Prozent auf 73,92 EUR), Deutsche Bank (-1,73 Prozent auf 14,99 EUR), Rheinmetall (-1,63 Prozent auf 507,00 EUR), Hannover Rück (-1,59 Prozent auf 235,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,55 Prozent auf 457,50 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 375 599 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,302 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,58 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at