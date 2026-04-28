DAX aktuell: DAX liegt im Minus

Am Dienstag verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,17 Prozent auf 24 042,80 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,031 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,065 Prozent schwächer bei 24 067,91 Punkten, nach 24 083,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24 153,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 897,24 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 22 300,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der DAX einen Wert von 24 822,79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, erreichte der DAX einen Wert von 22 271,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,02 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 2,42 Prozent auf 35,59 EUR), Merck (+ 1,37 Prozent auf 110,65 EUR), Allianz (+ 0,80 Prozent auf 391,30 EUR), RWE (+ 0,79 Prozent auf 61,22 EUR) und BASF (+ 0,74 Prozent auf 54,68 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-9,22 Prozent auf 29,63 EUR), Bayer (-2,97 Prozent auf 37,24 EUR), Henkel vz (-1,84 Prozent auf 62,86 EUR), Siemens Energy (-1,77 Prozent auf 174,28 EUR) und Zalando (-1,56 Prozent auf 21,50 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 353 021 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 185,306 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Mit 6,81 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at