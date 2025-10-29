DAX 40

29.10.2025 07:15:38

DAX-FLASH: Anleger meiden vor Fed-Entscheid neue Risiken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger gehen am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiterhin keine Risiken ein. Der DAX dürfte vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seinen zähen Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 24.212 Punkte. Auch an der New York Wall Street waren die Anleger auf ihrer Rekordjagd zum Ende hin etwas kürzer getreten.

Am Abend wird das geldpolitische Gremium der US-Notenbank seine Zinsentscheidung bekannt gegeben, wobei die Experten der NordLB ähnlich wie der Gesamtmarkt von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgehen. Ein niedrigerer Zinssatz von sollte hilfreich dabei sein, die Abkühlungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt einzudämmen und perspektivisch wichtigen Branchen wie dem Immobilienmarkt unter die Arme zu greifen, schrieben sie am Morgen.

Bis dahin dürfte die Berichtssaison hierzulande für Bewegungen sorgen: Neben der Deutschen Bank (Deutsche Bank) gibt es Resultate von BASF, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und adidas, die Einfluss auf den Dax ausüben könnten. Im Nebenwertebereich wird die Liste noch etwas länger. Später konnte dann der US-Halbleiterhersteller NVIDIA Schlagzeilen machen. Er ist auf dem Weg zum ersten Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar./tih/mis

