DAX-FLASH: Dax knapp über 19.000 Punkten - Augen auf US-Arbeitsmarkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger müssen sich am Freitag beim DAX weiter mit der Marke von 19.000 Punkten auseinandersetzen. Indikationen deuten bei wenig Bewegung darauf hin, dass der Leitindex knapp darüber bleibt. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte niedriger auf 19.009 Punkte. Entscheidend, wo es die Märkte im Laufe des Tages hintreibt, könnte der am Nachmittag erwartete Arbeitsmarktbericht aus den USA werden.

Investoren scheuen das Risiko wegen der zugespitzten Lage in Nahost. "Die Märkte halten sich stabil, aber in der geopolitischen Landschaft brodelt es", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management. "Unter dieser scheinbar ruhigen Oberfläche braut sich ein Sturm zusammen. Jeder weiß, dass der nächste Schritt die Dinge dramatisch durcheinanderbringen könnte", sagte er mit Blick auf eine befürchtete Gegenreaktion Israels auf den iranischen Angriff.

Der Experte verwies auch auf die nächsten Konjunktursignale. Seiner Einschätzung nach ist es zunächst einmal positiv, dass die US-Wirtschaft weiterhin ihre Widerstandsfähigkeit beweist. Diese Medaille habe aber auch eine Kehrseite: "Angesichts der so guten Wirtschaftsentwicklung hat die Fed möglicherweise keine überzeugenden Argumente für eine massive Zinssenkung im November", schrieb der Experte. Dieses Blatt könne am Freitag der Jobbericht wenden./tih/jha/