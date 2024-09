DAX-FLASH: Dax vor etwas leichterem Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung zum Wochenauftakt mangelt es dem DAX am Dienstag an weiterem Schwung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Beginn leicht mit 0,1 Prozent im Minus auf 18.424 Punkte. Schon am Vortag endete nahe 18.500 Zählern und am 21-Tage-Durchschnitt die Erholung.

Laut der Commerzbank richtet sich der Fokus nun auf die Verbraucherpreise aus den USA, die am Mittwoch auf der Agenda stehen, und die US-Erzeugerpreise am Donnerstag. Diesen Daten wird einmal mehr entscheidender Charakter beigemessen vor der Zinsentscheidung der Notenbank Fed am 18. September. Dreh- und Angelpunkt der Diskussion ist, wie umfangreich deren erste Zinssenkung ausfallen wird. Mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag sind sich die Anleger relativ sicher über eine weitere Zinssenkung.

Schon in der Nacht zum Mittwoch (3.00 Uhr) rücke die erste TV-Präsidentschaftsdebatte zwischen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump in den Blick, ergänzten die Commerzbank-Experten. Der Schlagabtausch gilt als ein Höhepunkt in den verbleibenden knapp zwei Monaten bis zur US-Präsidentenwahl am 5. November. Vor allem für Harris wird das Duell zur Bewährungsprobe./tih/jha/