DAX 40

23 880,72
135,66
0,57 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
01.10.2025 06:35:38

DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - USA im Shutdown

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte mit leichtem Plus in den Oktober starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 23.905 Punkte. Wenige Punkte höher trifft er mit der 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien aber bereits auf Chartwiderstand.

Die Anleger reagieren offenbar recht gelassen darauf, dass in den USA keine politische Einigung auf einen Übergangshaushalt in letzter Minute gelang, um den Shutdown noch zu verhindern. Nun stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still.

Der Dax hat sich im abgelaufenen September per saldo kaum von der Stelle bewegt. Zum Start in den saisonal üblicherweise stärkeren Oktober bleibt er in Sichtweite seines Rekords vom Juli bei 24.639 Punkten./ag/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 880,72 0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:38 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
02:54 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.25 3. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Potenzieller US-Shutdown treibt Anleger um: US-Börsen zum Handelsende dennoch höher -- ATX schließt schwächer -- DAX letztlich im Plus -- Chinas Börsen gehen fester in die Feiertagspause
Am heimischen Aktienmarkt waren am Dienstag Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt ging es hingegen aufwärts. Die US-Börsen legten im Dienstagshandel moderat zu. Die Börsen in Asien fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen